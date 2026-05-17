Alle 17 si gioca la finale degli Internazionali di Roma tra Jannik Sinner e il norvegese Ruud. L’azzurro ha superato in semifinale il russo Medvedev, mentre il rivale ha battuto un altro avversario noto. Con questa partita, Sinner cerca di ottenere il Career Golden Masters, un risultato che finora ha raggiunto solo un altro atleta. La sfida si svolge sui campi romani, con il pubblico che attende di vedere chi tra i due si aggiudicherà il titolo.

Ha colpito il modo in cui, venerdì sera, Jannik Sinner ha contrastato i crampi: l'azzurro utilizza un succo di cetriolini che, non si beve, ma che si deve far passare in bocca, come uno sciacquo, per stimolare dei recettori che si trovano all’interno della bocca. Quella di oggi sarà la quinta sfida della loro carriera tra Jannik Sinner e Casper Ruud. I precedenti, sorridono all'italiano, autore di 4 successi su 4: nel 2020 a Vienna (7-6 6-3), nel 2021 sempre nella capitale austriaca (7-5 6-1), alle Atp Finals 2024 (6-1 6-2) e a Roma lo scorso anno (6-0 6-1). La finale degli Internazionali di tennis di Roma, in programma alle 17 tra Jannik Sinner e Casper Ruud, sarà trasmessa in diretta in chiaro su Tv8. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Sinner-Ruud: alle 17 la finale degli Internazionali. Jannik con l'obiettivo del Career Golden Masters

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Jannik Sinner arriva al Foro Italico per la Finale degli Internazionali di Roma contro Ruud

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