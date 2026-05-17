Sinner vince davanti al signor Mattarella e… si imbarazza | Sono sempre nervoso con lui
Durante un evento pubblico, il tennista italiano ha vinto un incontro davanti al presidente della Repubblica. Dopo aver ricevuto il premio, Sinner si è mostrato visibilmente emozionato e ha commentato di sentirsi sempre nervoso in presenza del capo dello Stato. L’atleta ha poi aggiunto di essere rimasto imbarazzato dalla situazione, sottolineando la propria emozione nel trovarsi davanti a una figura istituzionale così importante. La cerimonia si è conclusa con un applauso da parte del pubblico presente.
(Adnkronos) – Jannik Sinner 'si imbarazza', di nuovo, con "il signor" Sergio Mattarella. Oggi, domenica 17 maggio, il tennista azzurro ha vinto gli Internazionali d'Italia 2026, battendo il norvegese Casper Ruud in finale con il punteggio di 6-4, 6-4 davanti agli occhi del presidente della Repubblica, presente in tribuna d'onore. Al termine del match, durante. L'articolo Sinner vince davanti al “signor Mattarella” e. si imbarazza: “Sono sempre nervoso con lui” proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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