Sinner vince davanti al signor Mattarella e… si imbarazza | Sono sempre nervoso con lui

Durante un evento pubblico, il tennista italiano ha vinto un incontro davanti al presidente della Repubblica. Dopo aver ricevuto il premio, Sinner si è mostrato visibilmente emozionato e ha commentato di sentirsi sempre nervoso in presenza del capo dello Stato. L’atleta ha poi aggiunto di essere rimasto imbarazzato dalla situazione, sottolineando la propria emozione nel trovarsi davanti a una figura istituzionale così importante. La cerimonia si è conclusa con un applauso da parte del pubblico presente.

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