Sinner imbarazzato davanti a Mattarella | Riesco sempre a mettermi in situazioni non piacevoli

Durante la cerimonia di premiazione degli Internazionali di Roma, il tennista ha mostrato segni di imbarazzo mentre si rivolgeva al Capo dello Stato presente in tribuna. La scena ha visto anche il coinvolgimento di un ex campione, creando un momento spontaneo e leggero. Sinner ha commentato di essere spesso in situazioni scomode, e questa si è rivelata tra le più evidenti. La scena è stata ripresa e condivisa sui social, attirando l'attenzione degli spettatori.

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