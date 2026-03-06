Lui è molto molto bravo | Kate Middleton fa una battuta in pubblico al principe William lui si imbarazza e arrossisce

Kate Middleton ha fatto una battuta in pubblico rivolta al principe William, che si è mostrato imbarazzato e ha arrossito. Dopo quindici anni di matrimonio, i due si sono scambiati complimenti, ricordando un momento speciale quando lui, davanti all’altare, le disse che era bellissima. L’episodio si è verificato durante un evento pubblico, attirando l’attenzione dei presenti.

Dopo quindici anni di matrimonio, William e Kate si scambiano complimenti come quando lui, davanti all’altare, le sussurrò “sei bellissima”. Questa volta è stata la principessa del Galles a regalare un complimento inaspettato al marito che ha reagito mostrando tutta la sua timidezza. Durante la visita ufficiale della coppia in Galles, in occasione delle celebrazioni del Santo patrono St David, gli eredi al trono hanno studiato la lingua gallese, una sfida non da poco perchè molto difficile e completamente diversa dall’inglese. In un video pubblicato sui social, in piedi l’uno accanto all’altro, hanno anche condiviso il loro saluto a questa regione del Regno Unito che si onorano di rappresentare attraverso il loro titolo nobiliare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Kate Middleton fa arrossire William in pubblico, la battuta che lo imbarazzaKate Middleton è riuscita a far arrossire in pubblico suo marito William con una semplice battuta.

William e Kate Middleton sono «molto preoccupati» per il caso EpsteinAnche il principe William e la principessa Kate d’Inghilterra rompono il silenzio sul caso Epstein dopo le recenti rivelazioni che hanno coinvolto...

Kate Middleton, un sogno in bianco con un look da sposa e la collana di roseKate Middleton incontra la comunità indù per la festa di Holi e indossa un abito con gonna a pieghe di Ralph Lauren: il significato del look bianco. dilei.it

Kate Middleton fa arrossire William in pubblico, la battuta che lo imbarazzaKate Middleton fa una battuta su William e lui arrossisce. Non si aspettava questo complimento, era in evidente imbarazzo. dilei.it

Kate Middleton celebra la comunità indiana britannica - facebook.com facebook

Kate Middleton e il Principe William insieme in un videomessaggio storico: il debutto in gallese per il San David’s Day x.com