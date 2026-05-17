Sinner trionfa agli Internazionali di Roma | 50 anni dopo Panatta Battuto Ruud in due set davanti a Mattarella

Jannik Sinner ha vinto gli Internazionali di Roma, battendo in finale il tennista norvegese in due set. L’evento si è svolto davanti a un pubblico numeroso e ha visto la presenza di un rappresentante istituzionale. Con questa vittoria, Sinner è diventato il primo italiano a conquistare il torneo dopo 50 anni, dal successo di Adriano Panatta nel 1976. La partita si è conclusa con un sorriso sul volto del vincitore, che ha festeggiato sul campo.

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