Sinner trionfa agli Internazionali di Roma | 50 anni dopo Panatta Battuto Ruud in due set davanti a Mattarella
Jannik Sinner ha vinto gli Internazionali di Roma, battendo in finale il tennista norvegese in due set. L’evento si è svolto davanti a un pubblico numeroso e ha visto la presenza di un rappresentante istituzionale. Con questa vittoria, Sinner è diventato il primo italiano a conquistare il torneo dopo 50 anni, dal successo di Adriano Panatta nel 1976. La partita si è conclusa con un sorriso sul volto del vincitore, che ha festeggiato sul campo.
ROMA – Trionfo! Ultima palla buona, poi Jannik Sinner sfodera un sorriso a spacca bocca: conquista gli Internazionali di Roma, primo italiano a riuscirsi 50 anni dopo la vittoria nel 1976 di Adriano Panatta. Il numero uno al mondo si è imposto sul norvegese Casper Ruud in due set con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e 45'. Davanti al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nel giocare la sua sesta finale consecutiva in un 1000 (il record è di Djokovic con 7 tra Roma 2015 e Miami 2016), la quinta dell’anno (come Nadal nel 2011), diventano sei i Masters vinti di fila (da Parigi Nanterre a novembre) dell’azzurro eguagliando un altro primato di Rafa, che nel 2010 fu l’unico a trionfare in tutti i 1000 stagionali sulla terra. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Sinner vince gli Internazionali di Roma, battuto Ruud: Jannik trionfa 50 anni dopo Panatta
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