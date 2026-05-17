Sinner liquida Ruud e si prende Roma davanti a Mattarella | trionfo azzurro dopo 50 anni agli Internazionali – Il video
A Roma, durante la finale degli Internazionali BNL d’Italia, Jannik Sinner ha sconfitto in due set il suo avversario norvegese, chiudendo l’incontro in un’ora e 50 minuti con un punteggio di 6-4, 6-4. Dopo un inizio complicato, il tennista altoatesino ha conquistato il titolo davanti a una cerimonia a cui era presente anche il presidente della Repubblica. Si tratta della prima vittoria italiana agli Internazionali di Roma dopo 50 anni.
A Roma Jannik Sinner batte in finale in due set e trionfa agli Internazionali BNL d’Italia 2026. Al tennista altoatesino è servita un’ora e 50 minuti di gioco, dopo un inizio in salita, per piegare l’avversario norvegese: 6-4, 6-4 il punteggio finale. Per Sinner si tratta già del quarto torneo vinto nel 2026, dopo quelli di Indian Wells, Montecarlo e Madrid. Ma anche di una prima volta storica: Jannik non aveva mai vinto gli Internazionali, né altri azzurri per decenni prima di lui. L’ultimo tennista italiano a vincere a Roma fu Adriano Panatta nel lontano 1976: cinquant’anni fa esatti. Anche per questo, probabilmente, a osservare le gesta di Sinner e poi festeggiare in tribuna al Foro Italico oggi c’era anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto all’arrivo da una standing ovation dei tifosi. 🔗 Leggi su Open.online
The Day Jannik Sinner Crushed Casper Ruud | Rome 2025 Quarter-Finals Condensed Match
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