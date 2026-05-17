Sinner liquida Ruud e si prende Roma davanti a Mattarella | trionfo azzurro dopo 50 anni agli Internazionali – Il video

A Roma, durante la finale degli Internazionali BNL d’Italia, Jannik Sinner ha sconfitto in due set il suo avversario norvegese, chiudendo l’incontro in un’ora e 50 minuti con un punteggio di 6-4, 6-4. Dopo un inizio complicato, il tennista altoatesino ha conquistato il titolo davanti a una cerimonia a cui era presente anche il presidente della Repubblica. Si tratta della prima vittoria italiana agli Internazionali di Roma dopo 50 anni.

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