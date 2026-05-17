Durante un evento pubblico, il tennista ha commentato con sincerità le proprie emozioni nel trovarsi in presenza del presidente della Repubblica. Ha detto di sentirsi sempre nervoso quando vede il signor Mattarella e ha aggiunto che, durante l’occasione, ha avuto momenti di imbarazzo. Ha anche espresso riconoscenza per poter condividere l’esperienza con altre figure di rilievo del mondo sportivo e istituzionale, tra cui il presidente di un ente sportivo e alcuni ex campioni.

“È un grandissimo onore essere qui con il presidente Angelo Binaghi, con Adriano Panatta e mi emoziono sempre quando qui c’è il signor Mattarella “. Con queste parole Jannik Sinner ha iniziato il discorso in italiano dopo la premiazione agli Internazionali a Roma, dove ha battuto Casper Ruud in finale in due set (6-4, 6-4). Un discorso che ha scatenato le risate del pubblico e dello stesso Presidente della Repubblica, emozionatissimo sin dal primo momento in cui è sceso in campo per premiare Sinner. “Quando sono con lui, riesco sempre a mettermi in situazioni non piacevoli”, ha proseguito poi Sinner sorridendo. Sinner ha fatto quindi riferimento a un episodio avvenuto nel febbraio 2024 al Quirinale, quando scoppiò in una ‘ridarella’ nervosa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sinner si imbarazza ancora: “Sono sempre emozionato quando c’è il signor Mattarella. Con lui riesco a mettermi sempre in situazioni spiacevoli”

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