Roma sogna con Sinner | 50 anni dopo un italiano può vincere gli Internazionali
A distanza di 50 anni dall’ultimo successo italiano agli Internazionali d’Italia, il torneo che si svolgerà dal 6 al 17 maggio al Foro Italico di Roma potrebbe regalare una vittoria di un giocatore nazionale. L’ultima volta, nel 1976, a trionfare fu Adriano Panatta. Quest’anno, il pubblico spera in un risultato che possa rompere questa lunga assenza di titoli italiani nel torneo romano.
Sfatare un tabù che dura esattamente da 50 anni. Gli Internazionali d’Italia 2026, in programma dal 6 al 17 maggio al Foro Italico di Roma, sono la grande occasione per rivedere un italiano vincere il torneo di casa dopo l’ultimo titolo di Adriano Panatta nel 1976. A maggior ragione dopo l’annuncio del forfait di Carlos Alcaraz. Questo sarà anche l’ultimo anno con il cam p o Centrale nella sua storica conformazione. Dopo la conclusione del torneo infatti cominceranno i lavori per la nuova copertura. L’indiziato per rompere questa sorta di maledizione romana lunga cinque decenni non può essere che Jannik Sinner, il numero uno del mondo, autentico dominatore degli ultimi tre mesi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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