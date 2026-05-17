Sinner-Ruud oggi finale Atp Roma 2026 in chiaro su Tv8 | a che ora e dove vederla in diretta gratis
Domenica 17 maggio si svolgerà la finale del torneo ATP di Roma, con Jannik Sinner che affronterà Casper Ruud. La partita sarà trasmessa in diretta gratuita su Tv8, permettendo agli appassionati di seguire l'evento senza costi aggiuntivi. Sinner ha raggiunto questa fase dopo aver eliminato in semifinale Daniil Medvedev in un match che si è concluso in soli 15 minuti, dopo che era stato temporaneamente rinviato a causa della pioggia.
Jannik Sinner, domenica 17 maggio, sfiderà Casper Ruud in finale agli Internazionali d'Italia. Il fuoriclasse azzurro ha raggiunto l'ultimo atto del torneo dopo aver eliminato in semifinale Daniil Medvedev nel match che si è concluso in 15' dopo che era stato rinviato per pioggia.Sinner nel suo. 🔗 Leggi su Today.it
SINNER-RUUD, FINALE ATP ROMA 2026: ORARIO E DOVE VEDERLA GRATIS IN TV E STREAMING
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