Sinner-Ruud oggi finale Atp Roma 2026 in chiaro su Tv8 | a che ora e dove vederla in diretta gratis

Domenica 17 maggio si svolgerà la finale del torneo ATP di Roma, con Jannik Sinner che affronterà Casper Ruud. La partita sarà trasmessa in diretta gratuita su Tv8, permettendo agli appassionati di seguire l'evento senza costi aggiuntivi. Sinner ha raggiunto questa fase dopo aver eliminato in semifinale Daniil Medvedev in un match che si è concluso in soli 15 minuti, dopo che era stato temporaneamente rinviato a causa della pioggia.

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