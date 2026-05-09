Sinner-Ofner oggi Atp Roma 2026 in chiaro gratis su Tv8 | a che ora e dove vederla in diretta
Sabato 9 maggio Jannik Sinner giocherà la sua prima partita agli Internazionali d'Italia a Roma, affrontando Sebastian Ofner. L'incontro sarà trasmesso in diretta su Tv8 e sarà visibile gratuitamente. L'appuntamento è previsto per il torneo che si svolge sui campi della capitale italiana. La partita rappresenta il primo confronto tra i due giocatori in questa manifestazione.
Jannik Sinner sabato 9 maggio farà il suo esordio agli Internazionali d'Italia, a Roma, sfidando l'austriaco Sebastian Ofner. Il fuoriclasse azzurro, dopo aver trionfato nell'Atp Masters 1000 di Madrid, ha conquistato il quinto '1000' consecutivo. In caso di successo nel '1000 capitolino', a cui.🔗 Leggi su Today.it
Notizie correlate
Sinner-Ofner oggi all’ATP Roma, a che ora si gioca e dove vederla in TV in chiaro e streamingEsordio a Roma per il numero uno al mondo Jannik Sinner che sfida l'austriaco Ofner al secondo turno.
Sinner-Ofner si vedrà su TV8 in chiaro oggi? ATP Roma 2026: orario, programma, streamingSi chiude il secondo turno del tabellone di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Roma 2026 di tennis, ed oggi, sabato 9 maggio, ci sarà...
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Temi più discussi: Jannik Sinner - Sebastian Ofner agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Ofner agli Internazionali BNL d'Italia, dove vedere in tv e streaming; Sinner, domani debutto a Roma: ecco quando giocherà contro Ofner; Sinner, il cammino del n. 1 a Roma inizia con Ofner: quando e dove vederla.
Sinner-Ofner oggi all’ATP Roma, a che ora si gioca e dove vederla in TV in chiaro e streamingEsordio a Roma per il numero uno al mondo Jannik Sinner che sfida l’austriaco Ofner al secondo turno. Orario, precedenti e dove vedere il match degli Internazionali d’Italia in diretta TV in chiaro su ... fanpage.it
Sinner-Ofner si vedrà su TV8 oggi in chiaro? ATP Roma 2026: orario, canali, streamingSi chiude il secondo turno del tabellone di singolare maschile dell'ATP Masters 1000 di Roma 2026 di tennis, ed oggi, sabato 9 maggio, ci sarà l'esordio ... oasport.it
Internazionali d'Italia, oggi in TV: Uno (11-14:30 e dalle 16:30): 11:00 Rublev - Kecmanovic Bellucci - Etcheverry Basilashvili - Shelton Sinner - Ofner Tennis: 11:00 Machac - Medvedev Paolini - Mertens Cobolli - Atmane Basilashvili - Shelton Sinner - Ofner Be x.com
Appuntamento alle 19 (in diretta su Sky Sport e, in streaming, sull'app SkyGo e su NOW) sul Centrale del Foro Italico. Jannik Sinner esordisce oggi, alle sette della sera con Sebastian Ofner, austriaco numero 82 al mondo facebook
Jannik Sinner inizierà a giocare sabato a Roma reddit