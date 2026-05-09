Sinner-Ofner oggi Atp Roma 2026 in chiaro gratis su Tv8 | a che ora e dove vederla in diretta

Sabato 9 maggio Jannik Sinner giocherà la sua prima partita agli Internazionali d'Italia a Roma, affrontando Sebastian Ofner. L'incontro sarà trasmesso in diretta su Tv8 e sarà visibile gratuitamente. L'appuntamento è previsto per il torneo che si svolge sui campi della capitale italiana. La partita rappresenta il primo confronto tra i due giocatori in questa manifestazione.

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