Sinner-Ruud finale Atp Roma 2026 in chiaro su Tv8 | a che ora e dove vederla in diretta gratis

Da today.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio si giocherà la finale degli Internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Casper Ruud. La partita sarà trasmessa in diretta gratuita su Tv8 e inizierà alle ore stabilite per l'evento. Sinner ha conquistato il passaggio alla finale battendo in semifinale Daniil Medvedev in un match rapido, conclusosi in circa 15 minuti dopo un rinvio per pioggia. La sfida rappresenta il punto culminante del torneo romano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Jannik Sinner, domenica 17 maggio, sfiderà Casper Ruud in finale agli Internazionali d'Italia. Il fuoriclasse azzurro ha raggiunto l'ultimo atto del torneo dopo aver eliminato in semifinale Daniil Medvedev nel match che si è concluso in 15' dopo che era stato rinviato per pioggia.Sinner nel suo. 🔗 Leggi su Today.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

SINNER-RUUD, FINALE ATP ROMA 2026: ORARIO E DOVE VEDERLA GRATIS IN TV E STREAMING

Video SINNER-RUUD, FINALE ATP ROMA 2026: ORARIO E DOVE VEDERLA GRATIS IN TV E STREAMING

Sullo stesso argomento

Sinner-Ofner oggi, Atp Roma 2026 in chiaro gratis su Tv8: a che ora e dove vederla in direttaJannik Sinner sabato 9 maggio farà il suo esordio agli Internazionali d'Italia, a Roma, sfidando l'austriaco Sebastian Ofner.

Darderi-Jodar oggi, Atp Roma 2026 in chiaro gratis su Tv8: a che ora e dove vederla in direttaOggi, mercoledì 13 maggio, nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia Luciano Darderi sfida il talento spagnolo Rafael Jodar e il match sarà...

sinner ruud sinner ruud finale atpA che ora Sinner-Ruud, ATP Roma 2026: dove vedere la finale in tv e streamingJannik Sinner affronterà Casper Ruud nella finale degli Internazionali d'Italia, che andrà in scena domenica 17 maggio (ore 17.00) sulla terra rossa del ... oasport.it

sinner ruud sinner ruud finale atpQuando si gioca Sinner-Ruud, finale ATP di Roma? Orario, programma TV8, streamingLa finale degli Internazionali d'Italia 2026 si giocherà domenica 17 maggio alle ore 17.00: pomeriggio di fuoco sulla terra rossa della Capitale, chi ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web