Sinner-Ruud finale Atp Roma 2026 in chiaro su Tv8 | a che ora e dove vederla in diretta gratis

Domenica 17 maggio si giocherà la finale degli Internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Casper Ruud. La partita sarà trasmessa in diretta gratuita su Tv8 e inizierà alle ore stabilite per l'evento. Sinner ha conquistato il passaggio alla finale battendo in semifinale Daniil Medvedev in un match rapido, conclusosi in circa 15 minuti dopo un rinvio per pioggia. La sfida rappresenta il punto culminante del torneo romano.

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