Sinner-Ruud oggi ATP Roma 2026 | orario finale tv programma streaming
Oggi si disputa la finale del torneo ATP di Roma tra Jannik Sinner e Kasper Ruud, con in palio il titolo e i punti validi per il ranking mondiale. La partita si gioca nel torneo che si svolge sulla terra battuta all’interno del Foro Italico. L’incontro è previsto in orario pomeridiano e sarà trasmesso in diretta televisiva e in streaming su piattaforme ufficiali. La sfida rappresenta un’occasione storica per un tennista italiano, a distanza di cinquant’anni dalla vittoria di Panatta.
A cinquant’anni dalla vittoria di Adriano Panatta, Jannik Sinner può riportare un italiano sul tetto degli Internazionali d’Italia. Al Foro Italico, alle 17:00, il numero 1 del mondo sfiderà Casper Ruud nella finale che vale il titolo di re (tennistico) di Roma, e se per l’altoatesino è la seconda volta consecutiva, per il norvegese si tratta di una prima assoluta nella Capitale. 4-0 il conteggio dei precedenti tra i due giocatori, compreso l’ormai celebre 6-0 6-1 rifilato da Sinner a Ruud un anno fa proprio sul Centrale. Questa volta, però, sarà indubitabilmente diversa: il norvegese è risalito abbondantemente in termini di condizione, Sinner ha avuto meno ripooso dati gli avvenimenti degli ultimi due giorni. 🔗 Leggi su Oasport.it
SINNER-RUUD, FINALE ATP ROMA 2026: ORARIO E DOVE VEDERLA GRATIS IN TV E STREAMING
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