Sinner-Ruud oggi ATP Roma 2026 | orario finale tv programma streaming

Oggi si disputa la finale del torneo ATP di Roma tra Jannik Sinner e Kasper Ruud, con in palio il titolo e i punti validi per il ranking mondiale. La partita si gioca nel torneo che si svolge sulla terra battuta all’interno del Foro Italico. L’incontro è previsto in orario pomeridiano e sarà trasmesso in diretta televisiva e in streaming su piattaforme ufficiali. La sfida rappresenta un’occasione storica per un tennista italiano, a distanza di cinquant’anni dalla vittoria di Panatta.

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A cinquant’anni dalla vittoria di Adriano Panatta, Jannik Sinner può riportare un italiano sul tetto degli Internazionali d’Italia. Al Foro Italico, alle 17:00, il numero 1 del mondo sfiderà Casper Ruud nella finale che vale il titolo di re (tennistico) di Roma, e se per l’altoatesino è la seconda volta consecutiva, per il norvegese si tratta di una prima assoluta nella Capitale. 4-0 il conteggio dei precedenti tra i due giocatori, compreso l’ormai celebre 6-0 6-1 rifilato da Sinner a Ruud un anno fa proprio sul Centrale. Questa volta, però, sarà indubitabilmente diversa: il norvegese è risalito abbondantemente in termini di condizione, Sinner ha avuto meno ripooso dati gli avvenimenti degli ultimi due giorni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner-Ruud oggi, ATP Roma 2026: orario finale, tv, programma, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SINNER-RUUD, FINALE ATP ROMA 2026: ORARIO E DOVE VEDERLA GRATIS IN TV E STREAMING Sullo stesso argomento Leggi anche: Musetti-Ruud oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming Darderi-Ruud oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, venerdì 15 maggio, per quanto concerne l’ATP Masters 1000 di Roma, si disputeranno entrambe le semifinali del tabellone principale di singolare... ATP Roma: Sinner sopravvive alla pioggia, al dolore e a Medvedev. Sfiderà Ruud nell'atto decisivo x.com Confronto statistiche Sinner vs Ruud Roma reddit Sinner-Ruud oggi, ATP Roma 2026: orario finale, tv, programma, streamingA cinquant'anni dalla vittoria di Adriano Panatta, Jannik Sinner può riportare un italiano sul tetto degli Internazionali d'Italia. Al Foro Italico, alle ... oasport.it A che ora Sinner-Ruud, ATP Roma 2026: dove vedere la finale in tv e streamingJannik Sinner affronterà Casper Ruud nella finale degli Internazionali d'Italia, che andrà in scena domenica 17 maggio (ore 17.00) sulla terra rossa del ... oasport.it