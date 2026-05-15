Darderi-Ruud oggi ATP Roma 2026 | orario tv programma streaming

Oggi, venerdì 15 maggio, si svolgono le partite dell’ATP Masters 1000 di Roma. Sono previste diverse sfide tra giocatori di alto livello, con incontri programmati nel pomeriggio e in serata. Le partite saranno trasmesse in diretta televisiva e disponibili anche in streaming online. Gli incontri di oggi includono match tra alcuni dei qualificati più attesi di questa fase del torneo. La giornata si prevede ricca di azione sui campi della capitale.

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Oggi, venerdì 15 maggio, per quanto concerne l’ ATP Masters 1000 di Roma, si disputeranno entrambe le semifinali del tabellone principale di singolare maschile: nel match della parte bassa del tabellone Luciano Darderi, testa di serie numero 18, affronterà il norvegese Casper Ruud, numero 23 del seeding. L’incontro si disputerà sul Campo Centrale e sarà il secondo del programma, che si aprirà alle ore 13.30, ma si giocherà comunque non prima delle ore 15.30: si tratta del primo incrocio tra i due sul circuito maggiore, dato che non ci sono precedenti. Il match tra Luciano Darderi ed il norvegese Casper Ruud sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su TV8 HD ed in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Darderi-Ruud oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Darderi-Hanfmann: gli highlights | ATP 1000 Roma Sullo stesso argomento Leggi anche: Musetti-Ruud oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming Darderi-Zverev oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingProseguire sull’onda lunga dell’entusiasmo generato dall’ultima vittoria in rimonta per provare il colpaccio contro il secondo favorito del torneo. Rassegna un po' così #RiccardoCrivelli #FedericaCocchi @MarcoIaria1 @paolobertolucci @Gazzetta_it 13/05/2026 #IBN26 @InteBNLdItalia #Jannik #Sinner #Pellegrino #Darderi #Zverev #Musetti #Ruud #ErraniPaolini #Jodar x.com Rome ATP QF: [18] L. Darderi def. [32] R. Jodar 7-6(5), 5-7, 6-0 reddit Darderi-Ruud si vedrà su TV8 in chiaro? Cosa prevede la Legge in caso di due italiani in semifinaleLa semifinale della parte bassa del tabellone di singolare maschile dell'ATP Masters 1000 di Roma 2026 di tennis vedrà affrontarsi domani, venerdì 15 ... oasport.it Sinner-Medvedev e Darderi-Ruud, semifinali Atp Roma 2026: a che ora e dove vederle in diretta gratisJannik domani, venerdì 15 maggio, sfida il russo, Luciano contro Ruud. Nel doppio Bolelli/Vavassori vanno a caccia della semifinale ... today.it