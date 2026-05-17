Sinner-Ruud il match in diretta L’azzurro punta a fare ancora la storia

Nella giornata di domenica si svolge la finale degli Internazionali d’Italia, con il tennista italiano che affronta l’avversario in un match decisivo. La partita è trasmessa in diretta e rappresenta un momento importante del torneo. Entrambe le giocatrici e i giocatori sono scesi in campo per contendersi il titolo, mentre gli spettatori seguono con attenzione gli sviluppi del confronto. La sfida si svolge sui campi di Roma, con un pubblico presente e trasmesso anche in televisione.

Internazionali d'Italia: Jannik vincendo a Roma completerebbe il cerchio dei Masters 1000 e sarebbe il primo italiano a vincere questo titolo dal 1976, quando a trionfare fu Adriano Panatta Roma, 17 maggio 2026 – Nella domenica sportiva ora gli occhi sono puntati sulla finale degli Internazionali d’Italia: Sinner contro Ruud. Jannik punta a fare ulteriormente la storia, infatti vincendo a Roma completerebbe il cerchio dei Masters 1000 e sarebbe il primo italiano a vincere questo titolo dal 1976, quando a trionfare fu Adriano Panatta. In campo anche la coppia del doppio Bolelli-Vavassori che sperano di fare la doppietta e replicare Miami. L'ucraina Svitolina regina di Roma: in finale batte Gauff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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SINNER discute con uno SPETTATORE durante la partita contro Fonseca a Indian Wells

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Vediamo così tante persone dire che lui è troppo un robot: Casper Ruud non è d'accordo con questa caratterizzazione e spera che più persone apprezzino il livello di gioco di Jannik Sinner reddit

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