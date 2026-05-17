La finale degli Internazionali d’Italia 2026 si svolge oggi sul Centrale del Foro Italico, con un incontro tra due tennisti di fama internazionale. La partita vede protagonisti un atleta italiano e uno norvegese, entrambi in gara per il titolo. La gara può essere seguita sia in diretta televisiva che tramite piattaforme di streaming, con alcune opzioni disponibili anche in chiaro. Sono previste diverse modalità di visione per permettere al pubblico di assistere all’evento dal vivo.

La finale degli Internazionali d’Italia 2026 porta sul Centrale del Foro Italico una sfida che l’Italia attende da tempo: Sinner-Ruud. Jannik Sinner torna a giocarsi il titolo nel torneo di casa, mentre Casper Ruud prova a fermare il numero uno del mondo in un momento decisivo della stagione. L’incontro, in programma domenica 17 maggio alle ore 17, sarà visibile sia in chiaro sia sulle principali piattaforme pay, rendendo l’evento accessibile a tutti gli appassionati. Dove si potrà seguire la finale? Quali canali garantiranno la diretta gratuita? E quali servizi offriranno lo streaming live del match? Scopriamolo insieme. La finale Sinner-Ruud sarà trasmessa in diretta su più canali, con una copertura pensata per raggiungere il pubblico più ampio possibile. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Sinner-Ruud: dove vedere la finale degli Internazionali di Roma in TV e streaming, anche in chiaro

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