Sinner quando gioca finale Internazionali con Ruud? Orario e dove vederla in tv anche in chiaro
Oggi si disputa la finale degli Internazionali d'Italia 2026, con Jannik Sinner in campo per contendersi il titolo. La partita si svolge nel tardo pomeriggio e sarà trasmessa in diretta televisiva sia su canali a pagamento che in chiaro. L'incontro si svolge nel principale impianto del torneo, che ospita ogni anno i migliori tennisti del circuito. Gli appassionati possono seguire la partita anche in streaming tramite le piattaforme ufficiali delle emittenti televisive.
(Adnkronos) – Quando gioca Jannik Sinner nella finale degli Internazionali d'Italia 2026? Oggi, sabato 16 maggio, il tennista azzurro ha battuto Daniil Medvedev nella semifinale del Masters 1000 di Roma, completando l'opera lasciata in sospeso ieri sera, quando il match è stato rimandato al giorno dopo per pioggia. Sinner, grazie alla vittoria con il russo, ha quindi raggiunto Casper Ruud nell'ultimo atto del torneo di casa, proprio come un anno fa, quando fu battuto da Carlos Alcaraz nella finale del Foro Italico. Prima di Medvedev, Sinner, dopo il bye del primo turno, ha eliminato Ofner all'esordio, Popyrin nel terzo e Pellegrino nel derby italiano degli ottavi, per poi ripetersi con Rublev nei quarti. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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