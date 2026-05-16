Sinner quando gioca finale Internazionali con Ruud? Orario e dove vederla in tv anche in chiaro

Oggi si disputa la finale degli Internazionali d'Italia 2026, con Jannik Sinner in campo per contendersi il titolo. La partita si svolge nel tardo pomeriggio e sarà trasmessa in diretta televisiva sia su canali a pagamento che in chiaro. L'incontro si svolge nel principale impianto del torneo, che ospita ogni anno i migliori tennisti del circuito. Gli appassionati possono seguire la partita anche in streaming tramite le piattaforme ufficiali delle emittenti televisive.

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