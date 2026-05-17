Il tennista italiano, attualmente al primo posto del ranking mondiale, ha vinto gli Internazionali di Roma, sconfiggendo il rivale in due set. La partita si è svolta davanti a un pubblico entusiasta nel Centrale, con il presidente del paese presente in tribuna. Questa vittoria rappresenta il primo successo azzurro nel torneo dopo cinquant’anni, un risultato che ha suscitato grande entusiasmo tra gli spettatori e gli appassionati di tennis.

Il numero uno del mondo conquista gli Internazionali battendo Ruud in due set davanti al Centrale in festa e al presidente Mattarella. Nono Masters 1000 in carriera, sesto consecutivo e 34ª vittoria di fila: ora Jannik si presenta al Roland Garros da favorito anche sulla terra rossa. Mezzo secolo dopo l’ultimo sussulto azzurro sulla terra rossa di Roma un tennista italiano torna a conquistare gli Internazionali. Nel 1976 fu Adriano Panatta. Oggi è stato Jannik Sinner a vincere il Masters 1000 di casa e lo ha fatto dominando la finale contro Casper Ruud. Una vittoria con vista su Parigi. Sei Masters 1000 consecutivi, il nono in carriera, la... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Sinner imperatore di Roma. 50 anni dopo Panatta il Foro torna azzurro

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Sinner è limperatore di Roma. sinner vince a roma dopo 50 anni

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Ciao Angelo grazie sempre per la tua disanima. Io direi che ce lo meritiamo in Finale ancora una volta, Già nostro Imperatore Eterno!! Anch’io in questi giorni ho visto un Cartello: ROMA CAPUT MUNDI SINNER CAPUT TENNIS!!.. tutti al Foro a vivere la storia x.com

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