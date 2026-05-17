Sinner fa la storia | Roma ha un nuovo re 50 anni dopo Panatta

A Roma, il tennis italiano torna sotto i riflettori con una vittoria storica. Dopo cinquant’anni, un atleta nazionale conquista un importante titolo sul cemento della capitale, portando a casa un trofeo che non veniva assegnato da metà secolo. La vittoria rappresenta un momento significativo per il tennis locale e nazionale, con il protagonista che si afferma come il nuovo protagonista di questa disciplina. La città accoglie con entusiasmo questa affermazione di un talento italiano nel mondo dello sport.

Roma, 17 maggio 2026 – Mezzo secolo. Da troppo tempo la Città eterna reclamava un re italiano del tennis. Jannik Sinner con la mano sul cuore rompe la maledizione sulla terra rossa del Foro con il sesto Master 1000 di fila, l’ultimo che mancava alla sue collezione. La vittima sacrificale, volente o nolente, è Casper Ruud, il norvegese delle sorprese che tiene duro due set, ma alla fine capitola con un doppio 6-4. Partita vinta, la numero 34 di fila in un conteggio che sembra infinito e lo ha già consegnato alla storia. Il prologo sono gli scrosci di applausi per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l’ovazione quando sul maxischermo compare il volto quasi impassibile di Adriano Panatta, l’ultimo ad alzare il trofeo del Foro mezzo secolo fa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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SINNER SENZA FILTRI DOPO LA VITTORIA A ROMA: LE PAROLE CHE HANNO SORPRESO TUTTI!

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