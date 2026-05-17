A Roma, il tennista italiano ha vinto il suo primo titolo nel torneo del circuito ATP, battendo in finale l’avversario con due set a zero, entrambi 6-4. La partita si è svolta davanti a un pubblico composto da tifosi, tra cui ex campioni e rappresentanti delle istituzioni. La vittoria segna il ritorno di un italiano sul trono della capitale dopo mezzo secolo, quando il titolo fu conquistato da un altro grande atleta. La premiazione si è svolta sul campo, con il trofeo consegnato all’atleta vincitore.

Sul centrale del Foro Italico si riscrive la storia. Jannik Sinner da San Candido, 24 anni, numero uno incontrastato del tennis mondiale, trionfa agli internazionali BNL d’Italia cinquant'anni dopo Adriano Panatta. In finale supera Casper Ruud col punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e tre quarti di gioco. Il giocatore norvegese, specialista della terra rossa, in grado di raggiungere qualche anno fa anche la seconda posizione nel ranking mondiale e oggi numero 25 del mondo, nulla può contro lo strapotere di Jannik. Ruud può comunque festeggiare un’inattesa finale e certo non può rammaricarsi per aver perso con un giocatore di categoria superiore. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sinner Re di Roma: Ruud si arrende, il trofeo torna in Italia 50 anni dopo Panatta

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