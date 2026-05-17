A Roma si svolgono gli Internazionali BNL d'Italia, un torneo di livello Masters 1000. In questa edizione, il tennista italiano disputa la sesta finale consecutiva, affrontando un avversario in una partita che viene trasmessa in diretta. La vittoria di un tennista italiano in questa competizione non si verifica da cinquant’anni, anno in cui si impose un altro atleta italiano. La finale si svolge nel rispetto delle regole ufficiali e vede i due giocatori confrontarsi sul campo in un match molto atteso.

Il successo di un italiano a Roma manca da esattamente cinquant’anni, da quando Adriano Panatta si impose nel 1976. Oggi Sinner ha l’occasione di riscrivere la storia, davanti al pubblico di casa e con la possibilità di completare il suo personale Career Golden Masters Jannik Sinner è a un pa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Internazionali BNL d'Italia a Roma: Sinner affronta Ruud nella sua 6° finale consecutiva in un Masters 1000 - DIRETTA

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