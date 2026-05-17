Internazionali BNL d’Italia a Roma per la finale Sinner-Ruud biglietti sold out rivenduti last minute anche a 9618 €

I biglietti per la finale degli Internazionali BNL d’Italia a Roma sono andati completamente esauriti, con alcune rivendite last minute che hanno raggiunto prezzi fino a 9.618 euro. Sul sito di una piattaforma di rivendita si evidenzia come si siano sviluppate pratiche di rivendita speculativa, con biglietti messi in vendita a prezzi molto superiori rispetto al valore originale. La partita tra Sinner e Ruud ha attirato un grande interesse, portando a un notevole surriscaldamento del mercato secondario.

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