Internazionali BNL d’Italia a Roma per la finale Sinner-Ruud biglietti sold out rivenduti last minute anche a 9618 €

Da ilgiornaleditalia.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I biglietti per la finale degli Internazionali BNL d’Italia a Roma sono andati completamente esauriti, con alcune rivendite last minute che hanno raggiunto prezzi fino a 9.618 euro. Sul sito di una piattaforma di rivendita si evidenzia come si siano sviluppate pratiche di rivendita speculativa, con biglietti messi in vendita a prezzi molto superiori rispetto al valore originale. La partita tra Sinner e Ruud ha attirato un grande interesse, portando a un notevole surriscaldamento del mercato secondario.

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Sul sito di una piattaforma di rivendita emerge chiaramente la dinamica speculativa che si è sviluppata attorno all’evento. I settori più prestigiosi, in particolare quelli del blocco Monte Mario, vengono offerti a prezzi estremamente elevati. Si parla di cifre che superano i 7.000 euro a biglietto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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