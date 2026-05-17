Sinner re del Foro Italico sconfitto Ruud | l’azzurro è l’uomo dei record

Sinner ha vinto il match contro Casper Ruud con il risultato di 6-4, 6-4. La partita è durata circa un’ora e un minuto, con l’azzurro che ha conquistato il primo set in 51 minuti. Nonostante gli sforzi dell’avversario, Sinner ha mantenuto il controllo del gioco e si è aggiudicato il match, diventando così il protagonista della giornata al Foro Italico. La vittoria ha permesso all’italiano di stabilire nuovi record in questa competizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui