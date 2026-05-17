Sinner re del Foro Italico sconfitto Ruud | l’azzurro è l’uomo dei record
Sinner ha vinto il match contro Casper Ruud con il risultato di 6-4, 6-4. La partita è durata circa un’ora e un minuto, con l’azzurro che ha conquistato il primo set in 51 minuti. Nonostante gli sforzi dell’avversario, Sinner ha mantenuto il controllo del gioco e si è aggiudicato il match, diventando così il protagonista della giornata al Foro Italico. La vittoria ha permesso all’italiano di stabilire nuovi record in questa competizione.
L'azzurro oggi ha trionfato nel duello con il norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-4, 6-4. Il primo set è vinto in 51 minuti, contro un Ruud che da tutto quello che ha. Quando Jannik va a servire per il titolo lo stadio diventa silenzioso, per questo a ogni 15 il boato fa ancora più rumore. Sul 30-0 l'atmosfera si distende, 40-0 e un solo punto per scrivere la storia. Basta il primo match point. Gioco, partita incontro Basta una parola per descrivere Jannik: dominante. Dopo la sconfitta nella finale degliInternazionali d’Italiadello scorso anno contro Carlos Alcaraz, l’azzurro oggi ha trionfato nel duello con il norvegese Casper Ruudcon il punteggio di 6-4, 6-4. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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