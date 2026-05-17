Finale Sinner-Ruud al Foro Italico c' è anche Mattarella

Il Presidente della Repubblica è arrivato al Foro Italico per assistere alla finale degli Internazionali d’Italia 2026, che vede sfidarsi Jannik Sinner e Casper Ruud. L’evento si svolge nel complesso sportivo romano, dove sono presenti anche altre personalità e pubblico. La partita rappresenta uno degli appuntamenti principali del torneo, che richiama appassionati e media da tutto il mondo. La presenza del Capo dello Stato si inserisce nell’ambito delle occasioni ufficiali legate all’evento.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato al Foro Italico, per la finale degli Internazionali d’Italia 2026 tra Jannik Sinner e Casper Ruud. Presenti ad assistere al match assieme al Capo dello Stato anche Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Angelo Binaghi, presidente della Fitp, e Paolo Barelli, presidente della Federazione italiana nuoto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Jannik Sinner arriva al Foro Italico per la Finale degli Internazionali di Roma contro Ruud

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Tutti in piedi a Roma per il Presidente Sergio Mattarella, presente alla finale degli Internazionali tra Sinner e Ruud #Tuttosport #Mattarella #Sinner #IBI26 x.com

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