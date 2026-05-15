Diluvia sul centrale del Foro italico anche Sinner e Medvedev devono fermarsi Darderi crolla con Ruud | sfuma il derby azzurro in finale

Una forte pioggia ha interrotto la semifinale degli Internazionali d’Italia tra Sinner e Medvedev, che si trovavano al terzo set. Anche il match tra Darderi e Ruud è stato sospeso, impedendo il proseguimento del derby azzurro in finale. La condizione meteorologica ha condizionato le ultime fasi del torneo, costringendo gli organizzatori a interrompere gli incontri in corso. Nessuna data di ripresa è stata ancora comunicata, e resta da capire quando si potrà riprendere il programma.

La pioggia ferma anche la semifinale degli Internazionali d’Italia tra Sinner e Medvedev, quando i due erano al terzo set. Il punteggio era di 4-2 (6-3, 5-7) per Jannik, avanti di un break,. «Il campo è buono per giocare», ha detto la giudice di sedia discutendo con Sinner, che lamentava il problema delle righe scivolose; poi l’intensità della pioggia è aumentata e la partita è stata interrotta. Poco prima, Sinner è dovuto ricorrere ad un medical time out. Dopo il trattamento alla coscia destra, l’azzurro è tornato in campo. Sfuma il derby azzurro in finale. È Casper Ruud il primo finalista degli Internazionali di Roma. Il norvegese ha battuto in due set, per 6-1, 6-1, in semifinale Luciano Darderi, facendo svanire il sogno dell’italiano di giocare domenica prossima per il titolo. 🔗 Leggi su Open.online

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