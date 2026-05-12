Internazionali di Roma 2026 quanto guadagnano i tennisti | il montepremi record del torneo

Gli Internazionali di Roma 2026 sono pronti a portare sul campo un montepremi record, attirando l’attenzione di molti tennisti professionisti. Oltre ai punti per il ranking e alla visibilità, il torneo offre premi in denaro che rappresentano una cifra mai vista prima in questa competizione. La somma totale destinata ai partecipanti supera le edizioni precedenti, con una distribuzione che coinvolge sia i primi classificati sia gli altri tennisti in gara.

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Gli Internazionali d’Italia 2026 non mettono in palio soltanto prestigio, punti ATP e gloria sul rosso del Foro Italico. L’edizione 2026 del Masters 1000 di Roma porta infatti con sé anche un montepremi da record, con cifre sempre più alte che confermano la crescita economica del grande tennis internazionale. Il prize money complessivo del torneo maschile supera gli 8,2 milioni di euro, per la precisione 8.235.540 euro. Una cifra identica a quella vista nel recente Masters 1000 di Madrid e che rende il torneo romano uno degli appuntamenti più ricchi della stagione sulla terra battuta. A prendersi la fetta più grande sarà ovviamente il vincitore del torneo, che porterà a casa un assegno superiore al milione di euro.🔗 Leggi su Funweek.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Montepremi da record al Roland Garros 2026: incremento di sostanza, quanti soldi guadagnano i tennisti?Il Roland Garros 2026 si disputerà sulla terra rossa di Parigi da domenica 24 maggio a domenica 7 giugno: manca dunque poco più di un mese al secondo... Argomenti più discussi: Internazionali d'Italia 2026: tutte le partite e i risultati in diretta · Tennis ATP e WTA; Internazionali: tutti gli italiani in campo oggi a Roma; RECAP: Il Day 3 di Roma si chiude con le vittorie di Sabalenka e di Pellegrino nel derby; Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile a Roma · Tennis ATP. Darderi ai quarti agli Internazionali di Roma 2026: Zverev battuto in tre set | Sky Sport x.com 2026 ATP 1000 Roma R1: N. Borges ha battuto [Q] J. De Jong 6-3, 6-0 reddit Internazionali di Roma 2026, quanto guadagnano i tennisti: il montepremi record del torneoGli Internazionali d'Italia 2026 non mettono in palio soltanto prestigio, punti ATP e gloria sul rosso del Foro Italico. L’edizione 2026 del Masters 1000 ... funweek.it