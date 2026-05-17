Sinner quanto guadagna se vince Internazionali e come cambia ranking

Jannik Sinner si prepara a disputare la finale degli Internazionali d’Italia 2026, un torneo che rappresenta una tappa importante nel circuito ATP. La vittoria in questa competizione porterebbe a un incremento significativo del suo montepremi e dei punti validi per il ranking. Attualmente, il tennista italiano ha la possibilità di migliorare la propria posizione nella classifica mondiale, avvicinandosi o superando il suo avversario principale, in base ai risultati ottenuti. La finale si svolge in un contesto di grande attenzione mediatica e interesse internazionale.

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