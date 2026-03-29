Quanto guadagna se Sinner se vince il Miami Open 2026 | montepremi e prize money

Se Jannik Sinner dovesse vincere il Miami Open 2026, riceverà più di un milione di euro di premio e 1000 punti validi per la classifica ATP. Il montepremi totale del torneo è stato annunciato come molto elevato, confermando la rilevanza dell’evento nel circuito professionistico. La vittoria significherebbe anche un incremento sostanziale nel ranking del tennista italiano.

Il montepremi del Miami Open 2026. Se Jannik Sinner vincerà il torneo di Miami intascherà oltre un milione di euro e soprattutto mille preziosissimi punti per la classifica ATP. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Miami Open, alle 21.00 Sinner in finale con Lehecka. Bolelli-Vavassori vincono il doppio #MiamiOpen #Sinner #JannikSinner #Bolelli #Vavassori #TennisItaliano #ATPMiami #Tennis #ATP #Lehecka x.com