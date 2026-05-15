Montepremi Atp Roma 2026 | quanto guadagna Sinner se vince gli Internazionali d’Italia

Il 15 maggio 2026, si svolge a Roma un incontro di tennis tra Jannik Sinner e Andrey Rublev nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Sinner ha appena battuto il suo avversario e prosegue la corsa nel torneo. Il montepremi totale dell’evento si aggira intorno a un importo elevato, con premi in denaro distribuiti ai giocatori in base ai risultati raggiunti. La vittoria finale potrebbe portare a Sinner un premio significativo, oltre alla gloria sportiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Roma, 15 maggio 2026 – Dopo la vittoria contro Andrey Rublev nei quarti di finale, Jannik Sinner continua a inseguire il sogno di conquistare gli Internazionali BNL d’Italia. Il numero uno si è imposto con un netto 6-2, 6-4, centrando la semifinale e firmando anche un dato storico: 32 vittorie consecutive nei tornei Masters 1000, nuovo record assoluto nel circuito. Quanto può valere il trionfo. Ma oltre al prestigio sportivo, il torneo romano rappresenta anche uno degli appuntamenti economicamente più ricchi della stagione sulla terra battuta. Il Masters 1000 del Foro Italico, infatti, continua a crescere sotto il profilo del prize money, confermandosi tra gli eventi più importanti del calendario ATP fuori dagli Slam. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Montepremi Atp Roma 2026: quanto guadagna Sinner se vince gli Internazionali d’Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Quanto #guadagna chi vince la #finale Sullo stesso argomento Montepremi Atp Roma 2026: ecco quanto guadagna chi vince gli Internazionali di TennisGli Internazionali di Tennis di Roma 2026 non sono soltanto uno degli appuntamenti più attesi della stagione sulla terra rossa: sono anche un torneo... Montepremi Atp Roma 2026: quanto guadagna Sinner se vince gli Internazionali d’ItaliaIn palio al Foro Italico uno dei bottini più ricchi della terra rossa. Con l’accesso alla semifinale Jannik ha già messo in cassaforte quasi 300mila euro ... sport.quotidiano.net Montepremi Atp Roma 2026: ecco quanto guadagna chi vince gli Internazionali di TennisQuanto guadagna chi vince gli Internazionali di Tennis di Roma? Il montepremi ATP del Foro Italico supera gli 8 milioni di euro. funweek.it Binaghi:Siamo (attraverso tornei come Roma) costretti a dare una percentuale maggiore di entrate ai giocatori, mentre i Grand Slam no. Le federazioni senza slam vivono in povertà, mentre quelle con slam hanno finanziamenti illimitati per supportare i loro atl reddit