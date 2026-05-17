Sinner pronto a diventare il Re di Roma 50 anni dopo Panatta Mattarella nella tribuna autorità

Sul campo centrale del Foro Italico si sta giocando il match tra Sinner e Ruud, sotto gli occhi del presidente della Repubblica. Non si tratta della finale italiana tra Sinner e Darderi, come molti avevano sperato, ma l'incontro si tiene comunque in un contesto di grande attenzione. La partita si svolge in un’atmosfera di attesa, con le tribune piene e il pubblico concentrato sulle mosse dei due tennisti. La presenza di Mattarella aggiunge un tocco di rilevanza all’evento.

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AGI - Non è la finale italiana Sinner-Darderi che tutti sognavano quella che andrà in scena dopo le 17 sul campo Centrale del Foro Italico, sotto lo sguardo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma oltre alla felicità nazionale per la presenza di Sinner dopo la travagliata semifinale con Medvedev giocata in due giorni, un pizzico di tricolore c’è anche dalle parti di Casper Ruud, il 27enne norvegese che domani affronterà il numero uno del mondo: le chiare origini italiane di sua moglie Maria Galligani, che il 30 gennaio l’ha reso padre di una bambina, ruolo che ha preso molto sul serio, primo top player a godere del “parental... 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Sinner pronto a diventare il Re di Roma 50 anni dopo Panatta. Mattarella nella tribuna autorità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SINNER VITTIMA DI UN AGGUATO DI VAGNOZZI E RESNICOFF DOPO LA VITTORIA AL MIAMI OPEN! Sullo stesso argomento Sinner pronto a diventare il Re di Roma 50 anni dopo PanattaAGI - Non è la finale italiana Sinner-Darderi che tutti sognavano quella che andrà in scena dopo le 17 sul campo Centrale del Foro Italico, sotto lo... Sinner-Ruud, Jannik può vincere Roma 50 anni dopo Panatta: il pronosticoIl numero uno del mondo ha battuto Medvedev e ora affronterà il norvegese per fare la storia: sarebbe anche il quinto Masters 1000 nel 2026 Neanche... Sinner pronto a diventare il re di Roma 50 anni dopo PanattaAGI - Non è la finale italiana Sinner-Darderi che tutti sognavano quella che andrà in scena dopo le 17 sul campo Centrale del Foro Italico, sotto lo sguardo del presidente della Repubblica Sergio Matt ... msn.com Milan sottosopra Allegri è pronto a lasciare: stop alle ingerenze di Ibra Volata Champions domenica alle 12 Sinner e Darderi, Roma sogna La prima pagina di venerdì 15 maggio #CorrieredelloSport x.com Conferenza stampa del Sinner dopo la vittoria nella semifinale del Masters di Roma 2026 (In italiano) reddit Sinner è pronto a ripartire e svela il suo obiettivoÈ arrivata anche la prima vittoria del 2026 per Jannik Sinner che fa da apripista per una stagione molto intensa dove cercherà di tornare al comando della classifica mondiale. In questo caso si è ... ilgiornale.it