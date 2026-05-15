Nathaly Caldonazzo sposa a 56 anni | Contenta di averlo fatto ora così non dobbiamo stare insieme tutta la vita

Nathaly Caldonazzo ha recentemente ripercorso il suo matrimonio con Filippo Maria Bruni, celebrato lo scorso aprile. A 56 anni, l’attrice ha dichiarato di essere felice di aver deciso di convolare a nozze in questo momento della sua vita. La sua scelta ha suscitato attenzione, considerando l’età e le circostanze dell’unione. La Caldonazzo ha espresso soddisfazione per aver fatto questa scelta senza sentirsi obbligata a un impegno per tutta la vita.

Nathaly Caldonazzo è tornata a parlare delle nozze con Filippo Maria Bruni, celebrate lo scorso aprile. La showgirl ha 56 anni ed è contenta di essersi sposata a questa età: "Sai che non devi stare insieme tutta la vita, non l'avrei mai fatto a 20-30 anni, mi sarebbe venuto un attacco di panico". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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