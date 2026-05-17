Sinner non sfida solo Ruud ma anche se stesso

Da gazzetta.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso venerdì, Jannik Sinner ha affrontato una sfida impegnativa, non solo contro il suo avversario, ma anche contro le proprie insicurezze di un paio di anni fa. In passato, davanti a situazioni difficili, avrebbe potuto arrendersi, pensando alle sconfitte al Roland Garros. Questa volta, invece, ha reagito, dimostrando una crescita che va oltre il risultato sul campo. La partita si è rivelata un momento di confronto tra la sua determinazione attuale e le paure passate.

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Il copione è stato rispettato, adesso manca l’ultimo scatto, quello più importante. Jannik Sinner è stato di parola. Roma lo aspettava in finale e lui ci è arrivato senza tanti problemi a parte un brivido nella sfida contro Daniil Medvedev. C’è da vincere il sesto Master 1000 consecutivo, un’impresa fuori dal comune, ma soprattutto far salire sul pennone del Foro Italico il tricolore cinquanta anni dopo il successo di Adriano Panatta. Aggiungendo così un altro tassello di storia a un palmares che lo consacra già come il tennista italiano più forte di sempre. Questo gli chiede l’Italia del tennis che l’ha accolto ancora una volta come un vero imperatore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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When Sinner Destroyed Ruud in Rome

Video When Sinner Destroyed Ruud in Rome

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