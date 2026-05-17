Sinner non sfida solo Ruud ma anche se stesso

Lo scorso venerdì, Jannik Sinner ha affrontato una sfida impegnativa, non solo contro il suo avversario, ma anche contro le proprie insicurezze di un paio di anni fa. In passato, davanti a situazioni difficili, avrebbe potuto arrendersi, pensando alle sconfitte al Roland Garros. Questa volta, invece, ha reagito, dimostrando una crescita che va oltre il risultato sul campo. La partita si è rivelata un momento di confronto tra la sua determinazione attuale e le paure passate.

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