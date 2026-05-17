Sinner-Medvedev caos prima del match | Chiamate la polizia!

Prima della ripresa della semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev agli Internazionali d’Italia di Roma, si è verificato un notevole caos fuori dal Foro Italico.Molte persone si sono presentate ai cancelli con il biglietto acquistato venerdì 15 maggio, convinte di poter assistere alla conclusione dell’incontro sospeso per pioggia. Tuttavia, nel tennis i biglietti sono validi per una specifica sessione (diurna o serale) di un determinato giorno, non per seguire lo stesso match fino alla fine in caso di rinvio. Chi aveva comprato il tagliando per venerdì non aveva quindi diritto automatico a entrare sabato.La situazione ha generato grande agitazione: persone respinte agli ingressi hanno protestato vivacemente, con urla, litigi con il personale di sicurezza e richieste di intervento della polizia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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DANIIL MEDVEDEV IN TROUBLE BEFORE MIAMI OPEN AFTER SHOCK AIRLINE MISHAP

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