Medvedev prima del match con Sinner | Ho davvero rovinato la festa a un sacco di gente Me compreso

Prima del match con Sinner, Medvedev ha dichiarato di aver rovinato la festa a molte persone, inclusi sé stesso. Sapeva che molti tifosi desideravano vedere la finale tra Alcaraz e Sinner a Indian Wells e ha ammesso di aver voluto essere lì anche lui. Le sue parole riflettono il rimpianto per non aver potuto godersi l’evento tanto atteso.

Medvedev sa bene che tutti volevano assistere alla finale tra Alcaraz e Sinner a Indian Wells. E ammette che avrebbe voluto vederla anche lui. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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