Chiamate la polizia! | agitazione a Roma prima di Sinner-Medvedev la rabbia delle persone respinte

Da fanpage.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La vigilia della ripresa di Sinner-Medvedev a Roma è stata segnata da grande agitazione. Caos e proteste animate da parte chi è stato respinto agli ingressi: "Chiamate la polizia!", "Abbiamo pagato 300 euro!". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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