Internazionali Sinner-Ruud | l’azzurro cerca un successo a Roma che per l’Italia manca da 50 anni | La diretta della finale

Da ilfattoquotidiano.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella finale degli Internazionali di Roma, il giocatore italiano affronta il rivale norvegese in un match che rappresenta un momento importante per il tennis nazionale. L'incontro si svolge sul campo principale del torneo, con la partita che viene trasmessa in diretta. L'ultimo titolo italiano a Roma risale a cinque decenni fa, e questa finale potrebbe segnare un nuovo capitolo per il tennis italiano. La sfida si gioca in un’atmosfera di grande attesa e tensione.

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La finale degli Internazionali tra Jannik Sinner e Casper Ruud in programma alle ore 17, ovviamente sul Campo Centrale. Oltre alla consueta diretta su Sky e su Now, la partita viene trasmessa anche gratis in chiaro su TV8, con diretta streaming su TV8.it. Jannik Sinner e Casper Ruud si affronteranno alle ore 17 sul Centrale del Foro Italico. In caso di vittoria, Sinner completerebbe il Career Golden Master (vittoria in tutti i Masters 1000) e sarebbe il primo italiano a vincere a Roma 50 anni dopo Adriano Panatta. Ruud cerca invece il successo per la seconda volta in carriera in un Masters 1000. (Adnkronos) - Sul litorale del Peloponneso,... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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