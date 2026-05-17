L’azzurro si prepara a sfidare Ruud negli Internazionali di Roma, con l’obiettivo di conquistare un titolo che manca da 50 anni. Dopo aver concluso in soli 15 minuti l’incontro con Medvedev, ora il giocatore italiano si concentra sulla partita di oggi contro l’avversario norvegese. La sfida rappresenta una delle tappe più attese del torneo, con l’obiettivo di portare a casa il trofeo e riportare un titolo importante in Italia dopo tanto tempo.

Roma ha l’eleganza della storia e il fascino del mito. Da cinquant’anni, tra le statue del Foro Italico che ne rammentano l’eternità, passeggia l’ombra immortale di Adriano Panatta, l’ultimo italiano che si fece imperatore sotto il cielo degli Internazionali. Oggi pomeriggio alle cinque, desideri inseguiti, sogni perduti e speranze accarezzate da mezzo secolo accompagneranno in campo Sinner, l’uomo del destino, il ragazzino sceso dalle montagne con una racchetta da tennis in mano per aggiungere pagine dorate al grande romanzo dello sport azzurro. È finale, come un anno fa. E se allora Jannik rientrava dalla sospensione per il caso... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner, contro Ruud per riprenderci Roma! Un trionfo tricolore agli Internazionali manca da 50 anni

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The Day Jannik Sinner Crushed Casper Ruud | Rome 2025 Quarter-Finals Condensed Match

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