Sinner in finale agli Internazionali d’Italia contro Ruud | cosa cambia nel ranking ATP e quanto guadagna se vince

L’azzurro ha raggiunto la finale agli Internazionali d’Italia dopo aver battuto diversi avversari nel torneo. In caso di vittoria, potrebbe salire a circa 14.700 punti nel ranking ATP, aumentando il suo vantaggio su uno dei principali concorrenti. La competizione si svolge nel contesto di un torneo che assegna punti importanti per la classifica mondiale. Il premio in denaro, destinato al vincitore, varia in base a quanto stabilito dal circuito per questa fase del torneo.

L’azzurro, già sicuro del numero 1 oltre Wimbledon, può volare a 14.700 punti e portare il vantaggio su Alcaraz a 2.740. In palio anche oltre un milione di euro di montepremi. Jannik Sinner è in finale agli Internazionali d’Italia 2026 e si gioca molto più di un trofeo. Oggi, domenica 17 maggio, l’azzurro sfida Casper Ruud nell’ultimo atto del Masters 1000 di Roma, lo stesso palcoscenico dove lo scorso anno era stato battuto da Carlos Alcaraz al rientro dai tre mesi di sospensione per il caso Clostebol. Stavolta il contesto è diverso: Alcaraz è fuori per l’infortunio rimediato a Barcellona, che lo costringerà ai box anche al Roland Garros, e Sinner ha dalla sua una doppia occasione — sportiva e di classifica. 🔗 Leggi su Sportface.it

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