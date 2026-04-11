Sinner scoppia a ridere durante l'intervista per colpa dei piloti di Formula 1 | Scusatemi non riesco

Dopo aver vinto contro Zverev a Monte-Carlo, Jannik Sinner si è trovato a ridere improvvisamente durante un’intervista, interrompendo le sue parole. La scena si è verificata mentre il tennista si confrontava con i giornalisti, che cercavano di proseguire con le domande. Durante il momento di ilarità, Sinner ha anche chiesto scusa e ha ammesso di non riuscire a parlare, visibilmente divertito.