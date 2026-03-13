Sinner schietto sul diversivo del golf a Indian Wells | Stai provando a mettermi in imbarazzo?
Il tennista italiano ha risposto con un sorriso a chi gli chiedeva se il suo interesse per il golf a Indian Wells fosse un tentativo di metterlo in imbarazzo. L'interlocutore aveva cercato di provocarlo, ma lui ha mantenuto un tono diretto, senza approfondire ulteriormente la questione, e ha lasciato intendere di non voler commentare oltre.
il campione italiano ha risposto con un sorriso all'interlocutore che cercava di stuzzicarlo sulle sue abilità sul green. "Adoro giocare a golf. Non vedi nessuno. Non usi il telefono". 🔗 Leggi su Fanpage.it
