Sinner e la madre in tribuna | Già tanto che sia rimasta Mattarella? Simpaticissimo

Durante la finale degli Internazionali d’Italia 2026, il tennista italiano è stato accompagnato in tribuna dai genitori, con la madre presente tra il pubblico. La famiglia si è mostrata molto coinvolta nel match, mentre il padre e la madre scommettevano sulle possibilità del figlio. Dopo la vittoria, Sinner ha commentato con entusiasmo, mentre la madre ha espresso soddisfazione per essere riuscita a vedere il figlio giocare dal vivo. In un altro momento, il tennista ha commentato in modo positivo il presidente della Repubblica.

(Adnkronos) – Jannik Sinner ha vinto gli Internazionali d'Italia 2026 davanti a papà Hanspeter e mamma Siglinde, più o meno. Oggi, domenica 17 maggio, il tennista azzurro ha trionfato nel Masters 1000 di Roma battendo Casper Ruud in finale in un Centrale sold out, dove in tribuna d'onore, insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sedevano anche i genitori del numero 1 del mondo. Questa volta, a differenza di quanto successo durante la semifinale contro Medvedev, la madre di Sinner, Siglinde, è rimasta al suo posto per tutta la partita, riuscendo a trattenere la tensione, ma passando tutta la partita con le mani davanti al volto: "Il problema è che io lo vedevo dal campo, è difficile", ha detto ridendo Sinner, ospite in collegamento di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Ho detto alla mia anziana madre (classe 1939) che Jannik è in chiaro sull'otto. Ok, sta telefonando a tutte le amiche che la partita è in chiaro. Ragazzi, l'età media sia alza! #Sinner #Ruud #atproma x.com

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