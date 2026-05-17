Sinner a caccia del primo titolo a Roma Applausi per Mattarella nella tribuna autorità

Al Foro Italico, sul campo Centrale, si sta disputando il match tra Jannik Sinner e Kasper Ruud, sotto gli occhi del presidente della Repubblica. La partita rappresenta un’occasione importante per il tennista italiano, che cerca il suo primo titolo a Roma. Nel frattempo, tra gli spettatori, si è distinto l’applauso rivolto al presidente Mattarella, presente tra il pubblico delle tribune autorità. La sfida tra Sinner e Ruud prosegue con attenzione, mentre l’atmosfera è caratterizzata dall’assenza della finale italiana che molti speravano.

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AGI - Non è la finale italiana Sinner-Darderi che tutti sognavano ma quella in corso è il match Sinner-Ruud sul campo Centrale del Foro Italico, sotto lo sguardo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato si è seduto nella tribuna autorità del Campo Centrale del Foro Italico tra Angelo Binaghi, presidente della Fitp, e Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute. Il pubblico gli ha dedicato all'ingresso un lungo applauso, e a ruota per Adriano Panatta, l'ultimo vincitore italiano al Foro Italico nel singolare maschile, successo centrato esattamente 50 anni fa, nel 1976, e che oggi premierà il vincitore. Ma... 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Sinner a caccia del primo titolo a Roma. Applausi per Mattarella nella tribuna autorità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sinner avanza a Roma: La chiave è muovere l'avversario Sullo stesso argomento Sinner pronto a diventare il Re di Roma 50 anni dopo Panatta. Mattarella nella tribuna autoritàAGI - Non è la finale italiana Sinner-Darderi che tutti sognavano quella che andrà in scena dopo le 17 sul campo Centrale del Foro Italico, sotto lo... Sinner-Medvedev, Jannik va a caccia del suo primo titolo 2026: il pronosticoNiente finalissima contro Carlos Alcaraz: il Master 1000 californiano si concluderà con il confronto a sorpresa tra l'azzurro e il russo Si... Tennis, Jannik Sinner a caccia della storia: quanto vale vincere gli Internazionali di Roma x.com Sinner-Ruud all'Atp Roma, il risultato in diretta live della partitaIn attesa di Sinner, Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquistano il torneo di doppio degli Internazionali BNL d'Italia: gli azzurri, 66 anni dopo Pietrangeli/Sirola, trionfano grazie al successo in ... sport.sky.it Qualcuno può consigliarmi delle serie di piccole città o comunità che coinvolgono la risoluzione di casi di omicidio o scomparsa con un colpo di scena pazzesco o incredibilmente inaspettato. reddit Sinner quando gioca? Jannik a Madrid a caccia del record (e del possibile allungo su Alcaraz)Archiviata la settimana di riposo, il numero uno al mondo Jannik Sinner è pronto a tornare in campo. L'azzurro, reduce da un momento di forma smagliante complice i tre trofei in un ... ilgazzettino.it