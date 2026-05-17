Non solo Mattarella tanti vip in tribuna autorità per l’impresa di Sinner al Foro italico

Numerosi personaggi noti provenienti da diversi settori erano presenti nella tribuna autorità del Foro italico per assistere alla vittoria di Jannick Sinner agli Internazionali d’Italia. Oltre al presidente della Repubblica, diverse figure di spicco della politica, dello sport, dell’economia e dello spettacolo hanno preso posto tra il pubblico. La presenza di questi ospiti si è aggiunta alla cornice di un evento che ha attirato attenzione internazionale, con il pubblico e i media pronti a seguire ogni momento della partita.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

(Adnkronos) – Non solo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tanti vip, big della politica, dello sport, dell'economia e dello spettacolo erano presenti nella tribuna autorità del Foro italico per assistere al trionfo di Jannick Sinner agli internazionali d'Italia. Tra gli altri, nelle primissime file era seduto Adriano Panatta. A poca distanza, il direttore del. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Finale Sinner-Ruud, al Foro Italico c'è anche MattarellaIl Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato al Foro Italico, per la finale degli Internazionali d’Italia 2026 tra Jannik Sinner e... Sinner a caccia del primo titolo a Roma. Applausi per Mattarella nella tribuna autoritàAGI - Non è la finale italiana Sinner-Darderi che tutti sognavano ma quella in corso è il match Sinner-Ruud sul campo Centrale del Foro Italico,... Questa vicenda è una barzelletta: mostra non solo la cialtronaggine di Nordio e del Governo, ma anche il classismo della giustizia e della classe dirigente, Mattarella compreso. A #Minetti la grazia, alle altre neo-madri il carcere. In Italia conta ancora la classe x.com Mattarella a Milano, il saluto agli studenti del Politecnico: L'errore è prezioso per i giovani, coltivate il dubbioSalutato dagli studenti affacciati alle finestre, il presidente è arrivato al Politecnico per una lezione speciale con l'archistar Renzo Piano. Poi il tributo agli 80 anni della Scala restaurata dopo ... milanotoday.it Mattarella: Episodi di violenza non deformino realtà su giovaniIl presidente della Repubblica alla cerimonia di consegna degli Attestati d'Onore ai nuovi Alfieri della Repubblica ... repubblica.it