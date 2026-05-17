Sinner e Bolelli-Vavassori | dove vedere in TV e streaming le finali di Roma

Domenica si svolgono le finali degli Internazionali d'Italia 2026, con il giocatore italiano che disputa il match di singolare e il doppio composto da Bolelli e Vavassori impegnato nella finale di doppio. Le partite saranno trasmesse in diretta televisiva e in streaming, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire gli incontri in tempo reale. La giornata rappresenta il momento conclusivo del torneo, con le finale che determinano i vincitori delle rispettive categorie.

Domenica decisiva agli Internazionali d'Italia 2026: Sinner e il doppio Bolelli-Vavassori in campo per il titolo. Guida completa su dove vedere le finali in TV e streaming, anche gratis. Domenica di grandissimo tennis a Roma. Oggi, 17 maggio, il Foro Italico si veste a festa per l'atto conclusivo degli Internazionali d'Italia 2026. L'Italia sogna in grande con ben tre azzurri in campo a caccia del titolo nel Masters 1000 romano: Jannik Sinner nel singolare e la coppia Bolelli-Vavassori nel doppio maschile. Ecco tutto quello che c'è da sapere sui match, i precedenti e dove seguire le sfide in diretta. Il programma e gli orari di oggi Il programma sul Campo Centrale prevede una successione da brividi per i colori azzurri: Non prima delle ore 14:00: Finale Doppio Maschile - . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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