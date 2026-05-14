Dove vedere in tv Bolelli Vavassori-Heliovaara Patten ATP Roma 2026 | orario programma streaming

In programma al Masters 1000 di Roma, Simone Bolelli e Andrea Vavassori si preparano a sfidare la coppia formata da Harri Heliovaara e Henry Patten nei quarti di finale del torneo di doppio. L’incontro si svolgerà in una delle sessioni previste, con orari e modalità di visione disponibili in streaming e su alcune emittenti televisive. I dettagli sulla programmazione e sulle modalità di accesso vengono comunicati ufficialmente dagli organizzatori.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno la coppia composta dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten nei quarti di finale del torneo di doppio al Masters 1000 di Roma. Dopo aver regolato BhambriVenus e KingGoransson nei primi due turni sulla terra rossa della Capitale, gli azzurri proseguiranno la propria avventura agli Internazionali d’Italia fronteggiando la coppia numero 1 del tabellone. Impegno decisamente ostico per i padroni di casa, che hanno però avuto la meglio nell’ultimo scontro diretto: la finale del Masters 1000 di Miami andata in scena un paio di mesi fa sul cemento statunitense e risolta dai nostri portacolori per 6-4, 6-2, dopo che avevano perso gli ultimi quattro testa a testa contro uno dei migliori binomi in circolazione a livello internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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