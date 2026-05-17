Dopo aver accusato un malore in partita, il tennista italiano ha dichiarato di non riuscire a capire cosa sia successo. Nonostante l’incidente, Sinner si è comunque qualificato per la finale degli Internazionali d’Italia 2026, portandosi a casa la possibilità di vincere l’unico torneo Masters 1000 che ancora non possiede. La sua presenza in finale rappresenta un risultato importante, anche se il problema di salute ha sollevato alcune preoccupazioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Jannik Sinner è in finale agli Internazionali d’Italia 2026 e sogna di conquistare l’unico Masters 1000 che ancora manca nella sua bacheca. Dopo la vittoria contro Daniil Medvedev per 6-2, 5-7, 6-4, il numero uno del mondo sfiderà sul Centrale del Foro Italico il norvegese Casper Ruud. “Il presidente Mattarella, Panatta, io, Bolelli e Vavassori nel doppio: tanta Italia, al Foro. Sarà divertente”, ha detto Sinner dopo il successo in semifinale, celebrato con un insolito entusiasmo anche sulla telecamera di bordo campo. In tribuna ci sarà anche Sergio Mattarella, già presente nel 2025 per applaudire Jasmine Paolini. “Sono contento di rivederlo. Due anni fa al Quirinale ero molto nervoso”, ha raccontato il campione altoatesino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sinner dopo il malore in campo: “Non riesco a capire”

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