Dopo la partita tra Juventus e Genoa, l'allenatore ha commentato ai microfoni di Sky Sport. Ha detto di non riuscire a capire cosa sia successo nel secondo tempo e ha escluso che la stanchezza abbia influito sulla prestazione. Ha inoltre fornito aggiornamenti sulle condizioni di Vlahovic e Perin, senza entrare in dettagli clinici. Le sue parole si sono concentrate sull’analisi della gara e sui cambiamenti in corso.

di Francesco Spagnolo Spalletti nel post partita di Juve Genoa ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando nei dettagli la prestazione dei suoi. Nel post partita di Juve Genoa Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky. Le parole del tecnico bianconero. PARTITA – « No. Ieri e ieri l’altro non ci siamo allenati, li ho lasciati proprio stare senza uscire in campo, i famosi allenamenti invisibili. Sotto l’attività delle nazionali, si è dato due giorni liberi, poi si è fatto un allenamento in mezzo e poi staccato. Si sono portati in campo a camminare, camminare, a fare solo dei calci piazzati, perché, per cui, non è così. È che ogni tanto si accetta di essere la versione inferiore di noi stessi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti a Sky: «Non riesco a capire il secondo tempo. Colpa della stanchezza? Assolutamente no. Ecco come stanno Vlahovic e Perin»

Tempo di derby con Reggiana-Cesena, Mignani: "Non riesco a capire i divieti verso i nostri tifosi"Mister Michele Mignani ha parlato alla vigilia dell'attesissimo derby Reggiana-Cesena, in programma sabato alle 17:15 al Mapei Stadium, continua a...

Spalletti a Sky: «Contento di passare qui il compleanno, ai miei giocatori ho chiesto questa foto a fine partita. Perin titolare? Per oggi è così»Calciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!».

Argomenti più discussi: Milik vuole scalare le gerarchie alla Juventus: un gesto del centravanti non è passato inosservato a Spalletti; Galliani: C'è tristezza, ma la Nazionale è figlia del campionato; Rinnovo Spalletti-Juve a fuoco lento, ma non è a rischio: il punto dell'esperto che chiarisce sulle tempistiche; Ceferin: Sorpreso dall'eliminazione dell'Italia, ma la colpa non è di Gravina! Il problema è un altro, poi la bordata sulle infrastrutture.

Non perderti dirette, news e highlightsRitorno alla vittoria e corsa alla Champions ancora viva. Luciano Spalletti ottiene il regalo di compleanno che voleva (sono 67 gli anni per il mister di Certaldo) grazie al 4-0 della Juventus ai ... sport.sky.it

Dare spiegazioni ti indebolisce. È la caverna della colpa e della vergogna. Quando entri per dare spiegazioni ti senti sempre più debole, più colpevole, più imbarazzato. Non darle. A volte non devi dare spiegazioni. La vita diventa più leggera quando smetti di facebook

Droni ucraini caduti in Finlandia, per l'Ue è colpa della Russia x.com