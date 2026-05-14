Sinner-Rublev in diretta LIVE in campo dalle 13 agli Internazionali di Roma | in palio la finale contro Darderi o Ruud

Da fanpage.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 13, sul campo principale degli Internazionali di Roma, si gioca il match tra Sinner e Rublev. La partita si inserisce nel percorso verso la finale, che si deciderà tra Darderi e Ruud. Seguiranno aggiornamenti in tempo reale sull'esito di questa sfida, che rappresenta uno degli incontri più attesi del torneo. I tifosi e gli appassionati potranno seguire la sfida in diretta, con tutte le fasi più importanti.

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