Dopo la vittoria al Mutua Madrid Open, Jannik Sinner sale di posizione nel ranking mondiale, superando il concorrente più vicino. La sua vittoria in finale contro Alexander Zverev ha contribuito a rafforzare la sua posizione, allargando il divario rispetto al secondo in classifica. La sua prestazione a Madrid rappresenta un passo importante nel proseguimento della stagione tennistica.

Jannik Sinner si prende Madrid e continua a riscrivere i confini della stagione. Il numero uno del mondo conquista il Mutua Madrid Open battendo in finale Alexander Zverev e allunga una striscia.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sinner, come cambia il ranking dopo la vittoria a Madrid? Nuovo allungo su Alcaraz (e il divario sarà sempre più ampio)

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