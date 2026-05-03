Sinner come cambia il ranking dopo la vittoria a Madrid? Nuovo allungo su Alcaraz e il divario sarà sempre più ampio
Dopo la vittoria al Mutua Madrid Open, Jannik Sinner sale di posizione nel ranking mondiale, superando il concorrente più vicino. La sua vittoria in finale contro Alexander Zverev ha contribuito a rafforzare la sua posizione, allargando il divario rispetto al secondo in classifica. La sua prestazione a Madrid rappresenta un passo importante nel proseguimento della stagione tennistica.
Jannik Sinner si prende Madrid e continua a riscrivere i confini della stagione. Il numero uno del mondo conquista il Mutua Madrid Open battendo in finale Alexander Zverev e allunga una striscia.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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