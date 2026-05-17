Dopo quasi cinquant’anni, il nome di un italiano torna a risuonare vincente a Roma nel tennis, grazie a Jannik Sinner. Dopo aver affrontato una fase difficile, segnata da un malore durante la partita contro Medvedev, il giocatore è riuscito a ristabilirsi e a riprendere il ritmo. La sua performance ha permesso di conquistare un risultato che non si vedeva dalla vittoria di un suo predecessore locale. La sfida si è conclusa con un successo importante per il giovane atleta.

Ce l’ha fatta Jannik Sinner. Superata la crisi di venerdì sera contro Medvedev, con uno strano malore, Sinner è tornato a fare Sinner. E cioè a dominare. L’ha fatto in finale contro il norvegese Ruud che ha fatto quel che ha potuto. Ha provato a opporre una forma di resistenza. Ma contro Sinner non puoi mai distrarti. devi giocare al 110%: appena cali un pochino, paghi dazio. È finita 6-4 6-4. Sinner ha vinto il sesto Master 1000 di fila. Sinner ormai sta macinando record su record. Tra i tantissimi, c’è anche quello che riguarda un italiano che torna a vincere gli Internazionali d’Italia a Roma. Cinquant’anni dopo l’ormai mitologico 1976 in cui si impose Adriano Panatta (in tribuna oggi, c’era pure Mattarella eh). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ci voleva Sinner per trovare un successore di Panatta a Roma (cinquant’anni dopo)

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INACCETTABILE! SINNER SI E' FATTO SOTTOMETTERE DA MENSIK - PANATTA INTERVIENE!

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