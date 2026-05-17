Sinner a Panatta | Dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo importante a casa

Durante la premiazione del Torneo degli Internazionali di Roma, il tennista italiano ha rivolto alcune parole all’ex campione, affermando che dopo mezzo secolo è stato possibile riportare un evento di grande rilievo nel paese. La dichiarazione ha attirato l’attenzione sui risultati ottenuti e sulla continuità nel tempo di questa manifestazione sportiva. La cerimonia si è svolta in un clima di celebrazione, con il pubblico e gli addetti ai lavori presenti a seguire l’evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui